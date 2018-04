Balança tem superávit de US$ 859 milhões na 1ª semana A balança comercial do País registrou na primeira semana de abril o segundo melhor resultado no ano, apresentando saldo positivo de US$ 859 milhões. O superávit perde apenas para a última semana de março, quando o valor foi de US$ 970 milhões. Na comparação com a primeira semana de abril de 2006, porém, quando o superávit foi de US$ 1,296 bilhão, o resultado da primeira semana do mês foi 33,71% menor. As exportações no período somaram US$ 2,528 bilhões (média diária de US$ 632 milhões) e as importações atingiram US$ 1,669 bilhão (média diária de US$ 417,3 milhões). A média das exportações cresceu 16%, em relação à média de abril de 2006, enquanto que a média das importações teve um crescimento menor: 11,6%. Já na comparação com o mês anterior, a média das exportações cresceu 8,2%, enquanto que a média das importações caiu 3,7%. No ano, o saldo acumulado passa para US$ 9,557 bilhões, 9,41% menor que o acumulado de 2006, quando foi de US$ 10,55 bilhões.