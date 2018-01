Balança tem superávit de US$ 876 milhões; acumulado é recorde A balança comercial brasileira teve um superávit de US$ 876 milhões na quarta semana de agosto. O número é resultado de exportações de US$ 1,875 bilhão (média diária de US$ 375 milhões) e de importações de US$ 999 milhões (média diária de US$ 199,8 milhões). Os números foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Com esses números, a balança comercial passa a acumular um superávit de US$ 1,915 bilhão no mês de agosto, e de US$ 14,369 bilhões no ano. Bons números O saldo acumulado na balança comercial de janeiro até a quarta semana de agosto é 184,35% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, de US$ 5,050 bilhões, segundo divulgou o Ministério do Desenvolvimento. As exportações neste ano estão 22,47% acima do registrado no mesmo período do ano passado. As vendas externas deste ano acumulam US$ 43,824 bilhões, contra US$ 35,781 bilhões no ano passado. As importações caíram 4,15% no mesmo período comparativo, saindo de US$ 30,731 bilhões em 2002 para US$ 29,455 bilhões neste ano. A média diária de exportações deste mês, de US$ 294,9 milhões está 12,8% acima do registrado no ano passado (US$ 261,4 milhões) e 11,1% acima da de julho deste ano (US$ 265,4 milhões). No acaso das importações, a média diária deste mês, de US$ 175,2 milhões, caiu 7,64% em relação ao dado de agosto do ano passado, quando a média foi de US$ 189,7 milhões. Na comparação com julho deste ano, em que a média de importações foi de US$ 176 milhões, houve relativa estabilidade (-0,4%).