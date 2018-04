Balança tem superávit de US$ 894 mi na 3ª semana do mês

Com o resultado da semana, a balança acumula um superávit de US$ 2,151 bilhões no mês. As exportações somam US$ 8,088 bilhões até o dia 19 de julho. As importações somam no mês US$ 5,937 bilhões. No ano, a balança comercial brasileira acumula, até a terceira semana de julho, um superávit de US$ 16,138 bilhões. O saldo é 21,4% superior ao registrado no mesmo período do ano passado (US$ 13,290 bilhões).

Apesar do bom saldo, a corrente de comércio (soma das exportações e importações) registrada no período, de US$ 139,942 bilhões, é 27% inferior ao que foi verificado no mesmo período de 2008 (US$ 191,686 bilhões). Segundo os dados do MDIC, as exportações somam, no ano, US$ 78,040 bilhões. As importações somam no ano US$ 61,902 bilhões.