Balança tem superávit de US$ 904 milhões no início do mês O saldo da balança comercial na primeira semana de agosto registrou um superávit de US$ 904 milhões, resultado de US$ 2,333 bilhões em exportações (média diária de US$ 466,7 milhões) e de RS$ 1,429 bilhão em importações (média diária de US$ 285,8 milhões). No ano, o saldo acumulado é de US$ 25,582 bilhões. No período de janeiro até a primeira semana de agosto, o saldo da balança comercial registra um aumento de 23,3% nas exportações, enquanto que as importações, no mesmo período, aumentaram 18,5%.