Balança tem superávit de US$ 972 mi na 2ª semana de junho O saldo da balança comercial na segunda semana de junho registrou um superávit de US$ 972 milhões com exportações de US$ 2,510 bilhões (média diária de US$ 502 milhões) e importações de US$ 1,538 bilhão (média diária de US$ 307,6 milhões). Este é o terceiro melhor resultado do ano, perdendo apenas para a segunda semana de abril (US$ 1,1 bilhão) e para a terceira semana de fevereiro (US$ 989 milhões). Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o saldo da balança acumulado no mês passa para US$ 1,640 bilhão e no ano, US$ 17,286 bilhões. Em relação a maio, a média das exportações em junho cresceu 7,4%, mas a média das importações caiu 2%, segundo dados do Ministério. No acumulado do ano, as exportações, no período de janeiro a junho (até a segunda semana) cresceram 27%, na comparação com o mesmo período de 2004, e as importações aumentaram 21,5%.