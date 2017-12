Balança tem superávit de US$ 989 mi na 3ª semana de fevereiro O saldo da balança comercial na terceira semana de fevereiro ficou superavitário em US$ 989 milhões, resultado de US$ 2,212 bilhões de exportações (medida diária de US$ 442,4 milhões) e US$ 1,223 bilhão de importações (média diária de US$ 244,6 milhões). O acumulado do mês passou para US$ 2,038 bilhões e no ano, o superávit está em US$ 4,221. O saldo da balança comercial na terceira semana de fevereiro, de US$ 989 milhões, foi o melhor resultado do ano. Em comparação a janeiro passado,a média diária de exportações aumentou 22,1%. A média de importações, no período, cresceu pouco: 4,9%. Já em comparação a fevereiro de 2004,, a média diária de exportações aumentou 36,2% e a média das importações teve um crescimento no período 26,1%, segundo dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. No acumulado do ano, o saldo da balança também é maior em relação ao mesmo período de 2004. Um aumento de 18,6% nas exportações e de 12,7% nas importações.