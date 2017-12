Balança tem superávit de US$612 milhões na 3ª semana O saldo da balança comercial (exportações menos importações) da terceira semana de abril foi superavitário em US$612 milhões, segundo divulgou, nesta segunda-feira, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Apesar de não ser um dos melhores resultado do ano, o saldo foi 53,76% maior do que o da semana anterior, de US$398 milhões. As vendas externas somaram US$2,213 bilhões, com uma média diária de US$553,3 milhões. Já as compras ficaram em US$1,601 bilhão, com cerca de US$400,3 milhões por dia. Segundo o ministério, as exportações e as importações permaneceram praticamente estáveis em relação às duas semanas anteriores. Mas na comparação com março, a média das exportações cresceu 10,2% e das importações, 9,8%. Em relação a abril do ano passado, a mediana das compras teve um crescimento de 37,7%, enquanto que a das vendas aumentou 18,3%. Na comparação com o acumulado de janeiro a abril de 2005, a média das exportações aumentou 16,7%, enquanto que a média das importações teve um crescimento maior: 23,7%. Com o resultado, o saldo acumulado no mês passou para US$2,306 bilhões, e no ano, para US$11,652 bilhões. Este texto foi atualizado às 11h20.