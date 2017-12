Balança tem superávit, mas importações continuam a crescer O saldo da balança comercial (exportações menos importações) na quarta semana de março teve superávit de US$ 864 milhões, registrando o quarto melhor resultado do ano. Mesmo com o bom desempenho, a cifra é 4,74% inferior aos US$ 907 milhões acumulados na semana anterior. As exportações somaram US$ 2,563 bilhões, com média diária de US$ 512,6 milhões. Na comparação com março do ano passado, a média das vendas externas apresentou até agora um crescimento de 20,1%. As compras externas, por sua vez, atingiram US$ 1,699 bilhão, com média diária de US$ 339,8 milhões. A média das importações registrou um crescimento maior: 25,7%. No acumulado do ano, até a quarta semana do mês, as exportações cresceram 17,6% e as importações continuam em ritmo de crescimento maior: 22,3% O saldo acumulado no mês passou para US$ 3,016 bilhões e no ano, o superávit acumulado é de US$ 8,682 bilhões. Este texto foi atualizado às 11h24.