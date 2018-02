Balança tem superávit, mas importações são recordes A balança comercial do País na primeira semana de agosto, com 4 dias úteis, alcançou superávit de US$ 653 milhões, resultado de US$ 2,385 bilhões em exportações e US$ 1,732 bilhão em importações. Segundo dados divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a média diária das compras foi recorde, com US$ 433 milhões ante US$ 412,6 milhões na segunda semana de julho - até então o melhor resultado alcançado neste ano e na série histórica. O resultado da balança voltou a apresentar um ritmo de crescimento das importações maior que o das exportações. Enquanto a média diária das exportações, com US$ 596,3 milhões, cresceu 20,9% em relação à da primeira semana de agosto do ano passado e caiu 8,1% em relação à da primeira semana de julho de 2006, a média diária das importações (US$ 433 milhões) cresceu 29,4% em relação à primeira semana de agosto de 2005 e 13,9% em relação à primeira semana de julho de 2006. Ao contrário do que ocorreu com as importações, nos primeiros quatro dias úteis de agosto, as exportações não repediram o desempenho da primeira semana de julho, quando sua média diária foi de US$ 712,2 milhões para importações de US$ 373,6 milhões. Mesmo assim, a se manter a média da primeira semana ao longo do mês de agosto, ela será a segunda maior do ano e da série histórica. Em julho, foi alcançada a maior média diária de exportações em um mês, na série histórica, com US$ 648,7 milhões. Também as importações alcançaram média diária recorde em julho, com US$ 380,2 milhões. O saldo acumulado do ano alcança US$ 25,823 bilhões, praticamente estável em relação aos US$ 25,562 bilhões do mesmo período de 2005. A explicação deste baixo crescimento do saldo está no fato de que, enquanto as exportações cresceram 14,7% de janeiro até a primeira semana de agosto de 2006, as importações cresceram 23,1%. Este texto foi atualizado às 11h10.