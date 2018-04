Balança tem superávit na 2ª semana de janeiro O saldo da balança comercial da segunda semana de janeiro (de 7 a 13) foi superavitário em US$ 250 milhões, segundo dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. As exportações somaram US$ 1,102 bilhão, com média diária de US$ 220,4 milhões. As importações totalizaram US$ 852 milhões, com média diária de US$ 170,4 milhões. No acumulado do mês, o superávit da balança é de US$ 270 milhões. À tarde, o Ministério divulgará o detalhamento do desempenho da balança comercial da segunda semana do mês.