Balança tem superávit recorde de US$ 24,831 bilhões A balança comercial encerrou 2033 com superávit de US$ 24,831 bilhões, um recorde histórico, segundo informações divulgadas há pouco pelo Ministério do Desenvolvimento. As exportações, também recorde, somaram US$ 73,084 bilhões, com média diária de US$ 288,9 milhões. O resultado é 21,1% superior ao de 2002 (US$ 60,362 bilhões). As importações totalizaram US$ 48,253 bilhões, com média diária de US$ 190,7 milhões. O valor é 2,2% superior ao de 2002, de US$ 47,236 bilhões. O mês de dezembro teve o melhor saldo do ano, positivo em US$ 2,759 bilhões. As exportações foram de US$ 6,748 bilhões (média de US$ 306,7 milhões) e as importações, de US$ 3,989 bilhões (média diária de US$ 181,3 milhões). Pela média diária, as exportações de dezembro ficaram 22,9% acima das do mesmo mês de 2002 e 2,6% acima das de novembro. Já as importações aumentaram 10,6% ante dezembro de 2002 e caíram 14,6% sobre novembro. Na última semana do ano (3 dias úteis), houve saldo positivo de US$ 309 milhões, com exportações de US$ 703 milhões e importações de US$ 394 milhões.