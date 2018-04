Balança tem superávit US$ 639 mi na 2ª semana de julho

Com o resultado da semana, a balança acumula no mês de julho um superávit de US$ 1,257 bilhão. O saldo é resultado de exportações de US$ 4,749 bilhões menos importações de US$ 3,492 bilhões registradas no período.

A média diária exportada no mês está em US$ 593,6 milhões, o que representa uma queda de 33,2% em relação ao desempenho médio registrado em julho do ano passado. Na comparação com junho deste ano, a queda é de 13,8%.

Já as importações têm média diária de US$ 436,5 milhões em julho. Esse resultado é 41,4% menor que a média diária de importações registrada no mesmo mês do ano passado. Na comparação com junho de 2009, as importações diárias médias caíram 6,9%.

No ano, a balança comercial brasileira acumula, até a segunda semana de julho, um superávit de US$ 15,244 bilhões. O saldo do período é 18,8% superior ao registrado no mesmo período de 2008, quando a balança acumulava superávit de US$ 12,831 bilhões.

As exportações somam, no ano, US$ 74,701 bilhões, com média diária de US$ 574,6 milhões, o que representa uma queda de 22,7% em relação à média diária exportada no mesmo período do ano passado.

As importações totalizam US$ 59,457 bilhões no ano, com média diária de US$ 457,4 milhões, uma queda de 29,2% em relação ao desempenho médio diário no mesmo período de 2008.

Com esse desempenho, a corrente de comércio (soma das exportações e das importações) registrada em 2009, até o momento, chega a US$ 134,158 bilhões. O valor é 26,9% inferior ao registrado no mesmo período de 2008, o que reflete a desaceleração do fluxo de comércio internacional.