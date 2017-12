Balança tem supervávit de US$ 629 mi na primeira semana O saldo da balança comercial na primeira semana de março registrou um superávit de US$ 629 milhões, resultado de US$ 1,423 bilhão em exportações (média diária de US$ 474,3 milhões) e de US$ 794 milhões em importações (média diária de US$ 264,7 milhões). O resultado foi 433% maior do que o registrado no mesmo período de fevereiro, quando o superávit foi de US$ 145 milhões. O saldo acumulado no ano passa para US$ 6,295 bilhões, com exportações de US$ 19,444 bilhões e importações de US$ 13,149 bilhões. No comparativo com 2005, as vendas externas cresceram 15,1% e, as compras, 16,2%.