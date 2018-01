Balança tem supervávit de US$ 633 milhões na semana A balança comercial teve um superávit de US$ 633 milhões na terceira semana de julho, anunciou hoje o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O número é resultado de exportações de US$ 1,915 bilhão e importações de US$ 1,282 bilhão. Com o resultado da terceira semana, o superávit acumulado no mês de julho sobe para US$ 1,677 bilhão. No ano, o acumulado já é de US$ 16,726 bilhões.