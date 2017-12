Balança tem um dos superávits mais baixos do ano O saldo da balança comercial (exportações menos importações) na quarta semana de maio registrou um dos menores superávits do ano, atingindo US$ 392 milhões, segundo divulgou, nesta segunda-feira, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O resultado é 9,46% inferior aos US$ 433 milhões acumulados na semana anterior. As exportações no período somaram US$ 2,325 bilhões e as importações, US$ 1,933 bilhão. A média das vendas em maio, que na quarta semana foi de US$ 581,3 milhões, é 8,4% menor na comparação com o mês anterior. Já a média das vendas (US$ 483,3 milhões na quarta semana) é 7,5% menor, agora em maio, na comparação com abril. Em relação ao mesmo mês de 2005 a média das exportações é 6,7% maior. Já a média das importações cresceu mais: 13,7%. No mês, o saldo acumulado é de US$ 2,776 bilhões e no ano, US$ 15,214 bilhões. No acumulado do ano, as exportações cresceram 12,9%, enquanto que as importações avançaram 20,9%. Este texto foi atualizado às 10h49.