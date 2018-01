Balanço da Nokia afeta Bolsas européias As Bolsas européias reverteram a tendência positiva do início da manhã, afetadas pelo anúncio de que a Nokia reviu suas previsões de vendas de telefones celulares para 2001. A maior fabricante de telefones celulares informou que deverá vender entre 500 milhões e 550 milhões de aparelhos neste ano, abaixo da estimativa anterior de que venderia 550 milhões de unidades. O lucro da companhia no quarto trimestre, contudo, ficou dentro do esperado. As projeções cautelosas para o ano faziam com que suas ações caíssem 9%, em Londres, e 3,9%, em Helsinque. Refletindo essa queda, o índice Geral de Helsinque recuava 5,26%. Os demais pregões europeus tinham declínios mais moderados. O índice Xetra-Dax, de Frankfurt, desvalorizava 0,27%, com as ações da SAP atuando como as maiores dragas do índice, com uma perda de 16%. A SAP Systems Integration, uma unidade da SAP, reviu sua meta de lucro operacional para 2001 de 46 mi de euros para 42 mi de euros. Na Bolsa de Londres, o FT-100 estava em baixa de 0,05% e o índice CAC-40, da Bolsa de Paris, subia 0,17%, com as ações da Rhodia avançando 5,8%. A companhia química francesa informou nesta manhã que seu lucro líquido caiu 4,8% no ano passado, mas o resultado ficou na ponta alta das estimativas do mercado. As informações são da agência Dow Jones.