Balanço de pagamentos do Brasil tem saldo positivo em janeiro O Banco Central divulgou hoje o resultado do balanço de pagamentos do Brasil no mês de janeiro. Os números apontam um superávit de US$ 4,202 bilhões em janeiro. O balanço de pagamentos é formado por dois componentes. São eles: a conta corrente, que engloba as contas de comércio exterior (balança comercial), de serviços e rendas, e as transferências unilaterais, e a conta de capital e financeira. O resultado do balanço de pagamentos no mês de janeiro é melhor que o déficit de US$ 6,118 bilhões registrado em dezembro do ano passado, quando houve forte concentração de pagamentos ao Fundo Monetário Internacional (FMI). Em janeiro do ano passado, o resultado do balanço de pagamento havia ficado positivo em US$ 713 milhões. Os números do BC mostram ainda os resultados das contas que compõem o balanço de pagamentos. A conta corrente teve em janeiro um superávit de US$ 669 milhões, maior valor desde os US$ 1,327 bilhão de setembro do ano passado. O superávit acumulado em 12 meses, por sua vez, subiu dos US$ 4,051 bilhões (0,81% do PIB) de dezembro para US$ 4,567 bilhões (0,91% do PIB) em janeiro. A partir deste resultado, o Banco Central revisou para baixo a sua estimativa de déficit em conta corrente para 2004 de US$ 4,4 bilhões (0,90% do PIB) para US$ 3,9 bilhões (0,73% do PIB). Já a conta de capital e financeira teve no mesmo passado um superávit de US$ 3,846 bilhões. Em dezembro do ano passado, a conta de capital e financeira havia registrado um déficit de US$ 6,438 bilhões. O resultado de janeiro de 2002 havia ficado superavitário em US$ 580 milhões.