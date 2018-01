Balanço do Liquida SP surpreende Os dez dias de promoções da 7ª Liquida São Paulo, realizada em 39 shoppings da capital e da Grande São Paulo e encerrada no último dia 27, registraram um aumento de 8% nas vendas em relação ao evento do ano passado. O crescimento foi divulgado pela Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop). Segundo o presidente da associação, Nabil Sahyoun, outros recordes também foram batidos. Esta edição superou as anteriores em relação à divulgação e ao público, registrando um crescimento de 10 a 11% na movimentação de pessoas durante a campanha. O valor gasto com publicidade foi de R$ 2 milhões. O Liquida SP é um evento semestral, criado em 1997, que acontece sempre no período de entressafra das coleções. A próxima edição está prevista para fevereiro de 2001. Para este ano, os organizadores fizeram um site (veja link abaixo) com diversas informações, como lista dos shoppings participantes, cadastro de mais de 320 produtos das mais diversas categorias e promoções dos lojistas, que ofereceram descontos de até 60% durante o evento. O site ficará no ar até o dia 15 de setembro.