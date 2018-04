Balanço parcial aponta crescimento da Agrishow Balanço parcial apresentado pela organização da Agrishow aponta um crescimento de 10% no volume negociado no ano passado, de R$ 1 bilhão, considerando que amanhã, último dia do evento, as empresas recebam o mesmo volume de propostas do último dia de feira no ano passado. O vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas (Abimaq) e vice-presidente executivo da Agrishow, Germano Gomes, que apresentou os números parciais, disse também que o volume de público deve chegar a 136 mil pessoas, se as catracas contabilizarem amanhã o mesmo número de pessoas que passaram pelo evento no dia equivalente do ano passado. Até ontem, haviam passado pela feira cerca de 90 mil pessoas. Até o meio da tarde de hoje, a entrada de outras 21 mil foi registrada. Se confirmado o volume amanhã, o público será 5% superior ao do ano passado. Gomes avalia os resultados como "surpreendentes", apesar de a organização da Agrishow ter anunciado no primeiro dia do evento que esperava negociações 15% acima do ano passado. "A realização da Agrishow Cerrado há cerca de 40 dias nos fez acreditar que os ânimos dos investidores talvez estivessem mais frios, já que foram negociados naquele evento cerca de R$ 400 milhões. Isso quer dizer que somados os dois eventos os resultados apontam vendas de R$ 1,5 bilhão", avaliou.