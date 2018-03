Balanços de empresas de plano de saúde estão no site da ANS A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) colocou à disposição do usuário de planos de saúde cerca de mil balanços, referentes a 2001 e 2002, de operadoras com menos de 20 mil consumidores. As informações econômico-financeira de cada empresa estão disponíveis para consulta gratuita no ícone Dados do setor do portal da ANS www.ans.gov.br Os balanços das demais operadoras de planos de saúde, de médio e grande porte, vinham sendo publicados nos Diários Oficiais da União ou dos Estados e em jornais de grande circulação nas capitais em que têm sedes, segundo a ANS. No portal da ANS, o consumidor pode encontrar também a relação das operadoras que já informaram à Agência que publicaram seus balanços, com indicação das datas das respectivas publicações e os nomes dos jornais em que foram publicados. No último dia 30 de abril, terminou o prazo legal para que todas as operadoras de planos de saúde publicassem seus balanços de 2001 e 2002. As operadoras que não cumpriram a determinação estão sujeitas às punições previstas na regulamentação, avisa a ANS.