Balanços e notícias de aquisições fazem Bovespa subir A Bolsa de Valores e São Paulo fechou em alta nesta segunda-feira, diante de uma agenda econômica tranquila. O tom positivo foi dado por resultados corporativos e notícias de fusões e aquisições. O principal indicador da bolsa paulista encerrou em alta de 1,03 por cento, a 58.036 pontos, bem perto do recorde histórico de 58.124 pontos registrado na última quinta-feira. O volume financeiro ficou em 4,6 bilhões de reais. Em Nova York, o Dow Jones exibiu ganho de 0,67 por cento, enquanto o índice de principais ADRs brasileiros teve alta de 2,25 por cento. "Acreditamos que as condições justificam a elevação da alocação em ações", afirmou o UBS Pactual em relatório. Entre os motivos para tal postura, a instituição cita que dados recentes sugerem um mix mais favorável de crescimento global e inflação; aparente contenção do impacto dos problemas do setor de crédito imobiliário norte-americano; e revisões para cima de resultados de empresas nos Estados Unidos e na Ásia. Os papéis da MRV Engenharia e Participações, que não pertencem ao Ibovespa, foram os mais negociados da bolsa paulista nesta segunda-feira. As ações estrearam com alta de quase 20 por cento. A MRV atua como incorporadora e construtora no segmento de empreendimentos residenciais populares com linha de produtos padronizada. Outras três empresas lançaram ações bolsa nesta segunda-feira: Triunfo Participações e Investimentos S.A, Açúcar Guarani e Kroton Educacional . DESTAQUES As ações do site de comércio eletrônico Submarino encerraram o dia em 89,20 reais, com alta de 5,38 por cento, a maior do Ibovespa. "O papel já vem firme talvez por conta desse aumento da base de Internet, o costume do pessoal comprar pela Internet vem aumentando, e também pela queda de juros, que ajuda bastante o varejo", afirmou o gestor de uma corretora nacional que prefere não ser identificado. "A gente tem visto alguns relatórios de bancos e corretoras recomendando a compra do papel com potencial de compra ainda", complementou. Segundo ele, na semana passada o Itaú divulgou relatório elevando o preço-alvo de Submarino de 83 reais para 96,50 reais em dezembro. No início do mês, o UBS Pactual previu um segundo trimestre forte para a empresa. A instituição tem recomendação de compra e preço-alvo de 100 reais para a ação. Outro destaque do dia foram as preferenciais da TIM Participações, que avançaram 4,09 por cento, depois que a empresa divulgou lucro no segundo trimestre, revertendo prejuízo no mesmo trimestre do ano passado. As ações da Companhia Siderúrgica Nacional ficaram com o quarto maior giro do Ibovespa e subiram 2,38 por cento. A CSN anunciou acordo para compra da totalidade das ações da Cia de Fomento Mineral e Participações (CFM) por até 440 milhões de dólares.