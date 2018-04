Balanços voltam a preocupar e dólar sobe 0,32%

A moeda norte-americana avançou 0,32 por cento, para 1,882 real, chegando a subir 0,96 por cento na máxima do dia. Frente a uma cesta com as principais moedas mundiais, o dólar também operava em alta.

"Pela manhã o dólar abriu em alta depois que o Deutsche Bank anunciou o aumento das provisões (contra perdas) e os dados de confiança dos EUA também pesaram. Mas à tarde, o exportador aproveitou a subida do dólar para vender um pouco", afirmou Carlos Alberto Tinelo, diretor de câmbio da Fluxo Corretora.

A divulgação de resultados corporativos mais fracos contribuiu para a realização de lucro nos mercados acionários, ajudando a levantar a moeda norte-americana.

O principal índice da bolsa paulista caía, seguindo a orientação negativa dos principais índices de Wall Street.

O Deutsche Bank anunciou um aumento de provisões no segundo trimestre para compensar perdas com empréstimos ruins, ofuscando a alta de cerca de 70 por cento no lucro líquido da instituição.

Ainda no cenário corporativo, a United States Steel anunciou prejuízo de 392 milhões de dólares, ante lucro de 668 milhões de dólares no mesmo período do ano passado.

Além disso, a confiança do consumidor nos Estados Unidos caiu mais que o esperado em julho, segundo o Conference Board.

Perto do fechamento da Ptax para a rolagem dos contratos de câmbio no final do mês, os investidores também buscaram um ajuste para a queda recente do dólar.

"O mercado buscou se ajustar à queda exagerada do dólar no pregão anterior (1,1 por cento), com dimnuição das apostas para de mais baixas por parte dos bancos", afirmou Jorge Knauer, gerente de tesouraria do Banco Prosper.

Os bancos estavam, no dia 27 de julho, com posição líquida vendida no mercado futuro de câmbio da BM&FBovespa em 4,371 bilhões de dólares.

O volume financeiro no mercado à vista na BM&FBovespa somava 1,75 bilhão de dólares.

(Reportagem de Silvia Rosa e José de Castro)