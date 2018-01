Bamerindus: inspeção de liquidação não acabou O Banco Central ainda não concluiu a análise do processo de inspeção da liquidação do Bamerindus, referente ao período entre 1997 e 1999, para verificar possíveis irregularidades cometidas pelo HSBC. A informação foi dada ontem pelo diretor de Finanças Públicas e Regimes Especiais do BC, Carlos Eduardo de Freitas O diretor alega que ainda não teve tempo suficiente para analisar o processo, por causa da privatização do Banespa e da preparação da venda das ações da Copene. "Agora, pretendo analisar o processo o mais rápido possível e iniciar uma discussão com o Deres. Se eu concordar com o trabalho do Deres, tudo será mais rápido. Do contrário, poderá levar mais tempo", disse Freitas. Caso chegue à conclusão de que os responsáveis pela liquidação do Bamerindus efetivamente cometeram irregularidades, o Banco Central poderá encaminhar ao Ministério Público uma denúncia-crime ou processar o liquidante, o HSBC, por ter causado prejuízo com seus atos administrativos.