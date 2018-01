Bancários acenam greve em setembro contra proposta da Fenaban O presidente da Confederação Nacional dos Bancários (CNB) da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Wagner Freitas, disse hoje que a categoria já se prepara para deflagrar greve nacional a partir da primeira quinzena de setembro. "Amanhã, realizaremos uma reunião com a Executiva Nacional da CNB para decidirmos os atos da campanha, mas já trabalhamos, de fato, com a perspectiva de deflagração de greve", afirmou. A CNB realizou nesta manhã, em conjunto com o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, uma manifestação pública, impossibilitando a abertura de agências bancárias da região do centro de São Paulo, onde atuam quatro mil trabalhadores do setor. "É uma demonstração de força e que estamos unidos nesta campanha", comemorou o presidente do sindicato, Luiz Cláudio Marcolino. Os bancários têm data-base em primeiro de setembro e reivindicam reajuste salarial de 25%, sendo 6,22% de reposição salarial e 17,68% de aumento real. Querem o pagamento de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) no valor de R$ 1,2 mil e mais um salário integral. A Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) ofereceu reajuste de 6% e PLR de R$ 690 e mais 80% de um salário, proposta essa já rejeitada pelos bancários. Pressão da categoria O último encontro entre os dois lados aconteceu na terça-feira passada e ainda não foi agendada a retomada das negociações. Ainda como medida de pressão, os bancários prometem realizar atos em capitais de todas as regiões do País na próxima semana. O presidente da CNB descartou, pelo lado dos empregados, a possibilidade de o reajuste da categoria ir a dissídio na Justiça do Trabalho. No ato de hoje, no Centro de São Paulo, os sindicalistas chegaram a colocar em votação a proposta da Fenaban, que foi também rejeitada pelos cerca de mil bancários presentes à Praça do Patriarca.