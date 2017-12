Bancários aprovam proposta da Fenaban Os bancários do setor privado de São Paulo, Porto Alegre, Pernambuco, Belo Horizonte e Rio de Janeiro aprovaram a proposta da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban). Ontem à noite, estavam previstas ainda assembléias em Rondônia, Paraíba e Curitiba. De acordo com a oferta dos banqueiros, a categoria terá reajuste de 8,5% e mais R$ 30 para quem ganha até R$ 1.500 entre outras cláusulas. A campanha salarial deve ser fechada após as decisões nos demais locais, em assembléias que acontecerão até a próxima terça-feira. Em todo o País são cerca de 250 mil bancários das instituições privadas, espalhados por 24 capitais. Hoje estão previstas assembléias de avaliação da proposta na Bahia, Roraima, Ceará e Piauí. Além do índice de reajuste, a Fenaban ofereceu uma Participação nos Lucros e Resultados (PLR) de 80% do salário mais um valor fixo de R$ 705, limitados a R$ 5.010 com o compromisso ainda de distribuir um mínimo de 5% e no máximo 15% do lucro líquido, em 2004. Setor público Para os bancários do setor público, que somam em torno de 150 mil, a campanha ainda continua. No julgamento do dissídio coletivo pelo Tribunal Superior do Trabalho, no último dia 21 de outubro, a categoria obteve um abono de R$ 1.000, mas a justiça deixou de fora mais de cem cláusulas. Hoje, haverá uma rodada de negociações, às 15h, em Brasília, para discutir a situação dos funcionários do Banco do Brasil.