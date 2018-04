Bancários atrasarão início dos trabalhos em Osasco hoje Os bancários do Bradesco vão retardar o início dos trabalhos no Complexo Cidade de Deus, em Osasco, na Grande são Paulo, nesta quinta-feira, segundo o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região. O ato é em protesto contra a Federação dos Bancos (Febraban) que conseguiu, por meio de decisão judicial, que as agências bancárias funcionem normalmente no município hoje, apesar do feriado em celebração ao aniversário de 47 anos da cidade. O Tribunal de Justiça do Estado negou ontem o pedido de liminar feito pela Prefeitura de Osasco, na quinta-feira da semana passada (dia 12), para que a soberania do município fosse respeitada. "Com essa postura a Febraban está desrespeitando a cada um dos cidadãos de Osasco, passando por cima da história da cidade. Os banqueiros mais uma vez demonstraram que não têm a menor consideração com os direitos dos trabalhadores, obrigando-os judicialmente a trabalhar", disse Luiz Cláudio Marcolino, presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região. "O Sindicato vai exigir que os bancos paguem 100% de hora-extra. Esse é mínimo possível que os banqueiros podem fazer", ressaltou. Em Osasco, trabalham cerca de 15 mil bancários, sendo 10 mil em Cidade de Deus, de acordo com o sindicato.