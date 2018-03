Bancários da Caixa devem voltar ao trabalho amanhã

Com a retomada das negociações, a audiência que ocorreria hoje pela manhã no Tribunal Superior do Trabalho (TST) em Brasília foi cancelada e adiada para sexta-feira. Em assembleia realizada hoje, os funcionários filiados ao Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região aceitaram a proposta e voltam ao trabalho amanhã.

O principal impasse na negociação era o pagamento da PLR. Pela regra da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), os bancários receberiam 90% do salário, mais valor fixo de R$ 1.024. Além disso, o funcionário receberia valor adicional de 2% do lucro líquido, divido em partes iguais entre os funcionários, com teto de R$ 2.100. Por essa proposta, cada funcionário receberia até R$ 5.649, conforme expectativa de lucro projetado.

Pela regra específica da Caixa, a PLR poderá variar entre R$ 4 mil e R$ 10 mil, de acordo com a função. Na negociação, a Caixa se comprometeu a fazer o cálculo e pagar o que for mais vantajoso para o bancário.