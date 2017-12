Bancários da CEF decidem manter greve Os bancários da Caixa Econômica Federal (CEF) decidiram na tarde desta terça-feira manter a greve iniciada na semana passada. A continuidade da greve foi aprovada em assembléia que contou com a presença de cerca de 1700 bancários, segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores (CNT). Nova assembléia foi marcada para amanhã às 14 horas para apreciação de possível nova proposta do banco ou continuidade do movimento, de acordo com a CNT. Ainda segundo a CNT, a paralisação dos bancários da CEF afeta agências em 21 Estados. Na capital paulista, o movimento conta com adesão de 90% dos funcionários.