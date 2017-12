Bancários da CEF e do BB debatem campanha salarial Os bancários da Caixa Econômica Federal (CEF) e do Banco do Brasil (BB) prosseguem neste fim de semana, em São Paulo, os congressos iniciados sexta-feira para debater a campanha salarial e a mesa única de negociação. Os bancários pleiteiam um reajuste salarial de 21,58% este ano. O evento conta com a participação de 331 delegados, eleitos em congressos, encontros ou assembléias estaduais realizadas em todo o País. A minuta do acordo coletivo será entregue à Fenaban (federação dos bancos) no próximo dia 31. Os principais itens do acordo serão debatidos amanhã. O XIX Conecef está sendo no Hotel Excelsior e o XIV Congresso do Banco do Brasil está no Hotel San Raphael.