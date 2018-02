Bancários da Nossa Caixa param para advertir BB Cerca de 400 bancários e 600 terceirizados paralisaram hoje as atividades no Centro de Processamento de Dados (CPD) da Nossa Caixa, na Casa Verde, zona norte de São Paulo. Segundo informações do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, o Complexo Marambaia amanheceu com os serviços suspensos, como forma de advertir o Banco do Brasil (BB) sobre a falta de transparência no processo de incorporação da Nossa Caixa.