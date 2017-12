Bancários de Curitiba unem-se à greve nacional Bancários de Curitiba juntaram-se hoje à paralisação que tinha começado por São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Porto Alegre e Brasília. Desde a manhã desta quinta-feira, 26 agências e as sedes da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil ficaram com as portas fechadas. Entre as agências, a maioria é dos bancos públicos, sendo apenas duas do Banco Itaú. Os bancários reivindicam 25% de reajuste e participação nos lucros no valor de um salário mais R$ 1.200,00. Eles rejeitaram a proposta de reajuste de 8,5% a 12,77%, conforme as faixas salariais. Os bancários terão uma assembléia na noite de hoje para discutir a continuidade ou não da greve.