Bancários de quatro Estados mantêm greve nesta terça-feira Os bancários dos Estados do Maranhão, Rio Grande do Norte e Pernambuco, do Distrito Federal e das cidades de Florianópolis, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador e Bauru mantêm a greve nesta terça-feira, segundo informações da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf). A categoria pede reajuste salarial de 7,05%, maior participação nos lucros e resultados (PLR) e melhores condições de trabalho. Na semana passada, os bancos ofereceram aumento de 2% e mudanças na PLR, mas o acordo não foi aceito. Representantes dos bancários de todo o País farão uma reunião com representantes Contraf e da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), na cidade de São Paulo, para mais uma rodada de negociações. O encontro está marcado para às 15 horas desta terça-feira, no Hotel Renaissance, na capital paulista. Se não houver nova proposta nesta terça-feira, os bancários, segundo a Contraf, realizarão uma assembléia em cada região onde há a paralisação na quarta-feira. Os encontros vão ter a finalidade de resolverem se a greve vai ser estendida em âmbito nacional, por tempo indeterminado, a partir de quinta-feira, 05.