Bancários de SP analisam proposta da Fenaban nesta quinta Os trabalhadores dos bancos privados de São Paulo, Osasco e região voltam a analisar nesta quinta-feira a proposta de reajuste salarial e benefícios apresentada pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban). A assembléia da categoria será realizada a partir das 19 horas na quadra do sindicato. A tendência é que a categoria siga a indicação da Executiva Nacional dos Bancários e aceite a nova oferta realizada pelos banqueiros. Na segunda-feira, integrantes da Executiva decidiram indicar a aceitação da proposta apresentada pela Fenaban nas assembléias que devem ocorrer até a próxima terça em todo o País. Segundo a Confederação Nacional dos Bancários (CNB), a decisão foi unânime pela categoria entender que o processo de negociação já se esgotou. Na semana passada, após quatro dias consecutivos de reuniões, os banqueiros alteraram um item da proposta apresentada anteriormente à greve, que teve duração de 30 dias entre a segunda quinzena de setembro e os primeiros 15 dias de outubro. A alteração foi realizada na cesta-alimentação extraordinária, que teve seu valor elevado de R$ 217 para R$ 700, a serem pagos após a assinatura do acordo. Além disso, a oferta feita pela Fenaban prevê o não-desconto dos dias parados, que deverão ser compensados até 31 de janeiro de 2005. Após esta data, será reduzido a zero o saldo remanescente. Os dias já descontados dos salários serão estornados. Os demais itens da proposta foram mantidos pelos banqueiros, como o reajuste salarial de 8,5%, mais R$ 30 fixos por mês para quem ganha até R$ 1.500, o que eleva o reajuste para algumas faixas para até 12,77%. Em relação à Participação nos Lucros e Resultados (PLR), a proposta é de 80% do salário, mais R$ 705 fixos, sendo que o pagamento será de 60% do montante 10 dias após a assinatura da Convenção e 40% do valor até março de 2005, limitado ao valor de R$ 5.009,45. Os bancos devem distribuir no mínimo 5% e no máximo 15% do lucro.