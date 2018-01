Bancários do BEM fazem greve geral amanhã Bancários do Banco do Estado do Maranhão (BEM) prometem cruzar os braços amanhã em todo o Estado em protesto contra o leilão do banco, previsto para iniciar às 9h30 da manhã, na Bolsa de Valores de São Paulo. Itaú e Bradesco são as duas instituições que devem participar da disputa pelo primeiro banco federalizado a ser privatizado pelo governo Lula. Durante a manhã de hoje (9/02), funcionários do BEM se reuniram em frente à direção geral, na área central de São Luís, e realizaram um ato público contra o leilão. Segundo o presidente do Sindicato dos Bancários do Maranhão, Raimundo Costa, a privatização do banco significa desemprego para o Estado - o BEM possui 520 funcionários - e prejuízo a clientes, principalmente de cidades do interior do Maranhão, onde não possuem outros bancos. Nesta situação, estão mais de 40 municípios no Estado. "O que clamamos pela atenção de todos é para o verdadeiro sadismo que é a privatização do BEM, pois a conta será paga pelos próprios contribuintes, que serão os mais prejudicados nas regiões onde o banco é pioneiro e cujas características sócio-econômicas não atraem os grandes tubarões nacionais". O sindicato entrou na Justiça, no último dia 24 de janeiro, para tentar barrar o leilão, mas a liminar foi negada. A bancária Ana Meire da Cruz Fernandes, 41 anos de idade e 14 de trabalho no BEM, afirma que além do medo de perder o emprego, a privatização vai prejudicar os clientes. "Tenho certeza que o banco privado não irá manter agências onde não tiver lucro". Já a bancária Vânia Maria Carvalho Furtado, 46 anos, acredita que a paralisação de amanhã pode gerar resultados positivos. "Teremos de lutar até o final".