Bancários do DF propõem ampliação do horário de atendimento O presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília, Jacy Afonso, disse hoje que os bancários estão dispostos a ampliar de forma emergencial o horário de atendimento ao público para colocar em dia mais rapidamente os serviços em atraso acumulado com a greve de 30 dias encerrada hoje. O aumento dependerá, no entanto, de um posicionamento dos bancos em aceitar a proposta dos bancários de tornar permanente o aumento no horário de atendimento. "Se houver a disposição de fazer com que isso seja permanente, nós vamos fazer o atendimento emergencial até regularizar todos os serviços", disse o presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília. Pela proposta, o horário de atendimento bancário passaria de 11 horas às 17 horas para 9 horas às 17 horas. "Isto poderia criar 150 mil novos empregos em todo o País porque, pela nossa proposta, seriam criados dois turnos de trabalho", disse. Desconto dos dias parados Sobre a decisão do Banco do Brasil (BB) e da Caixa Econômica Federal (CEF) de descontarem 1/3 dos dias parados em setembro já no pagamento do dia 20, o sindicalista disse que pretende discutir o assunto com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Vantuil Abdala, na próxima segunda-feira. "Queremos que ele interceda nesta questão para evitar o desconto", disse. Se isto não ocorrer, o sindicalista afirmou que os bancários poderão realizar nova greve somente em função desta questão. "Independente da decisão do TST sobre o nosso dissídio, poderemos fazer uma greve para reverter este desconto", disse. Ele acredita que o BB e a CEF têm condições técnicas de fazer o pagamento sem os descontos dos dias parados.