Bancários do Maranhão fazem ato contra banqueiros Os bancários do Maranhão, em greve há 25 dias, realizaram, na tarde desta segunda-feira, ato simbólico na praça João Lisboa, centro comercial de São Luís (MA). O sindicato organizou a cremação de dois bonecos representando o presidente Lula e os banqueiros. Segundo a diretoria do sindicato, a manifestação é para demonstrar a indignação dos bancários com relação à intransigência dos banqueiros e governo. Também nesta tarde, o sindicato do Maranhão ganhou na Justiça ação civil pública derrubando todos os interditos proibitórios da greve e concedendo livre acesso da categoria aos bancos para realizar manifestações. A greve continua por tempo indeterminado. Em Brasília, a Contec (Confederação Nacional dos Trabalhadores das Empresas de Crédito) ajuizou, no final desta tarde, o dissídio coletivo da categoria.