Bancários do RJ querem intermediação de Berzoini O Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro vai pedir a intermediação do ministro do Trabalho, Ricardo Berzoini, na negociação salarial da categoria com os banqueiros. A proposta será enviada hoje, por meio de ofício assinado pelo presidente da entidade, Vinicius Assumpção, e pelo secretário-geral Carlos Augusto Aguiar. Carlos Aguiar disse que o ministro do Trabalho é a pessoa certa para restabelecer as negociações entre as partes, já que foi presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo e da Confederação Nacional dos Bancários. Ele informou que outra medida será um pedido de audiência com a Secretaria de Segurança Pública do Estado para esclarecer o comportamento da Polícia Militar na greve da categoria. Segundo o secretário, a PM chega a abrir agências e a pressionar funcionários a trabalhar, para fazer valer o interdito. Trata-se de um instrumento jurídico pelo qual as instituições financeiras reclamam o direito de propriedade, obrigando os bancários a retornar ao trabalho e os grevistas a permanecer longe das agências. As informações são da Agência Brasil.