Bancários e Caixa fazem reunião para tentar encerrar greve A direção da Caixa Econômica Federal e a Executiva Nacional dos Bancários irão se reunir mais uma vez na manhã desta quarta-feira para tentar um acordo que leve ao fim de greve, iniciada na semana passada. Em nota distribuída na noite desta terça, a direção da empresa disse estar ?confiante de que haverá uma solução boa e viável para as duas partes, pois falta apenas o consenso em poucos pontos do acordo?. O principal ponto de desacordo entre as partes diz respeito à cesta alimentação. A Caixa oferece um reajuste de 60%, enquanto os dirigentes sindicais insistem em um aumento de 300%. Segundo o direção da Caixa, sua proposta ?é várias vezes superior à da Fenaban, que, neste caso, deu um reajuste de 22% na cesta alimentação?. A Caixa afirmou estar mantendo o abono de R$ 1.500, como na Fenaban, e também a participação nos lucros, sem discriminação entre os empregados. Em termos gerais, a empresa dará 12,6% de reajuste no salário-padrão e nos cargos comissionados, que vai beneficiar principalmente os funcionários que têm menor remuneração. No Plano de Cargos e Salários que está sendo elaborado pela Caixa, as distorções salariais serão corrigidas.