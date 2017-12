Bancários e Fenaban voltam a negociar na segunda-feira A Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) e a Executiva Nacional dos Bancários voltam a se reunir na segunda-feira, às 11h, para negociar cláusulas econômicas da campanha salarial dos bancários que não foram contempladas pelo dissídio coletivo estabelecido ontem pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST). Entre essas cláusulas estão a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e 13ª cesta alimentação. Por enquanto, apenas os bancos privados estão envolvidos na negociação pelo lado da Fenaban e, por isso, os bancários tentam trazer as direções da Caixa Econômica Federal (CEF) e Banco do Brasil (BB) para o encontro. "Queremos reabrir as negociações, como já estamos cobrando há tempos, com todos os segmentos. Com o BB e a Caixa, queremos garantir uma PLR justa e as demais cláusulas do acordo já negociadas", informou em nota o presidente da Confederação Nacional dos Bancários (CNB), Vagner Freitas. No dissídio de ontem, o TST estabeleceu a aplicação do índice de reajuste de 8,5% e mais R$ 30 para quem ganha até R$ 1.500.