Bancários em Brasília fazem passeata hoje à tarde Os bancários de Brasília farão uma passeata às 16 horas de hoje, quando a greve iniciada no último dia 15 completa sua segunda semana de duração. "Vamos sair do Setor Bancário Sul em passeata até o prédio do Ministério da Fazenda", disse o presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília, Jacy Afonso de Melo. É possível que a chegada dos bancários ao Ministério da Fazenda venha a coincidir com o início da realização da reunião mensal do Conselho Monetário Nacional (CMN), marcada para às 16h30min de hoje. Apesar disso, o dirigente sindical ressaltou que não tinha conhecimento da realização do CMN num horário que possa vir a coincidir com o da manifestação.