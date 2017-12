Bancários em Brasília reúnem-se hoje às 17h A greve dos bancários de Brasília entrou hoje no seu 19º dia com adesão superior a 90% no Banco do Brasil (BB) e na Caixa Econômica Federal (CEF). Uma nova assembléia dos bancários da capital federal para decidir sobre a continuidade do movimento será realizada às 17 horas de hoje, conforme informação fornecida pelo Sindicato dos Bancários de Brasília. Bancários pedem Bancos oferecem Aumento real de 17,68% Aumento de 8,5% a 12,77% Um salário e mais R$ 1,2 mil como Participação nos Lucros e/ou Resultados 80% do salário e mais R$ 705 como Participação nos Lucros e/ou Resultados Planos de cargos e salários para trabalhadores de bancos públicos Vale-alimentação extra de R$ 217