Bancários em greve farão passeata no Centro de SP Bancários em greve fazem passeata logo mais, à tarde, na região central de São Paulo. A marcha terá início às 14 horas, em frente ao Teatro Municipal, na Praça Ramos de Azevedo, e vai percorrer as principais ruas do Centro. No trajeto, os manifestantes farão uma parada nas proximidades da sede da Febraban, onde ocorrerá um protesto. A caminhada terminará na Praça do Patriarca, local em que será feita uma assembléia para avaliar o movimento. De acordo com o Sindicato dos Bancários, pelo menos 30 mil trabalhadores de São Paulo e Osasco estão parados. A categoria reivindica, entre outras coisas, aumento real de 17,68% e R$ 1,2 mil a título de participação nos lucros. Logo mais, às 15 horas, o ministro do Trabalho, Ricardo Berzoini, deve se encontrar com o presidente do sindicato para discutir a paralisação, que está completando hoje 10 dias.