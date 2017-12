Bancários em greve preparam passeatas para amanhã Bancários em greve estão se mobilizando para passeatas simultâneas, amanhã à tarde, nas capitais e cidades onde o movimento é mais forte, conforme revelou hoje o presidente do Sindicato dos Bancários do Distrito Federal, Jacy Afonso Melo. A manifestação será momentos antes da reunião de conciliação, entre patrões e empregados, marcada para o final da tarde desta quinta-feira, no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Melo disse ainda que a decisão do governo de cortar o ponto dos funcionários do Banco do Brasil (BB) e da Caixa Econômica Federal (CEF) em greve desde o último dia 15 não teve nenhum reflexo na paralisação hoje. Amanhã "Apesar de toda a pressão, a greve continua forte no dia de hoje com adesão de 90% nos dois bancos", disse. Ele lembrou que, no ano passado, os dois bancos oficiais já haviam adotado a mesma postura de cortar o ponto dos grevistas. "Eles cortaram o ponto durante a greve e depois negociaram uma forma de reposição dos dias parados. Pode ser que isto aconteça de novo neste", disse. O sindicalista enfatizou, entretanto, que a disposição dos grevistas é de só voltar a trabalhar quando suas reivindicações forem aceitas e os dias parados forem abonados. Os funcionários do BB e da CEF reivindicam um reajuste salarial de 25% e os dois bancos ofereceram um aumento de 8,5% com o pagamento de um abono de R$ 30,00 aos empregados que ganham até R$ 1.500,00.