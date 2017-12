Bancários encerram greve em Curitiba Os funcionários da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, as únicas que ainda mantinham atendimento precário em Curitiba, em razão da greve de quase um mês, voltaram hoje ao trabalho. A decisão para o fim do movimento foi tomada em assembléia na noite de ontem, com apoio de 60% dos presentes. Para atender os clientes, a CEF abriu uma hora mais cedo, o que deverá acontecer até que a demanda esteja normalizada. De acordo com a presidente do Sindicato dos Bancários, Marisa Stédile, uma das decisões da assembléia é a de que os bancários vão fazer apenas o essencial no atendimento ao público. "Não vão ficar vendendo produtos, cumprindo metas, simplesmente vão atender os programas sociais e a clientela", afirmou. Apesar dessa tentativa de rapidez no atendimento, grandes filas formaram-se nas portas das agências curitibanas.