Bancários encerram paralisação em Minas Gerais Os bancários do Banco do Brasil e de bancos privados na região de Belo Horizonte decidiram em assembleia no início da noite de hoje encerrar a greve da categoria, iniciada em 24 de setembro. De acordo com informações do sindicato, a greve dos funcionários da Caixa Econômica Federal (CEF), no entanto, continua. Outra assembleia deve ser realizada terça-feira, ao meio-dia, na capital. O sindicato reúne trabalhadores de 150 municípios do Estado, com aproximadamente 25 mil empregados. A proposta da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), aprovada hoje pelos bancários, foi apresentada durante a negociação do dia 7 de outubro, em São Paulo, e contempla reajuste de 6%.