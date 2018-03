Bancários entregam pauta de reivindicações para Fenaban amanhã Os bancários entregam amanhã a pauta de reivindicações da categoria para Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), às 10h30, na sede do setor patronal. O ato contará com a participação do presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Luiz Marinho, e o documento será finalizado hoje, durante assembléia marcada para as 19h30, com os bancários de São Paulo, Osasco e região. Uma das estratégias da campanha salarial é a unificação das negociações entre os setores privados e estatal. A principal reivindicação dos bancários é o reajuste salarial de 25%, composto pela reposição da inflação do último ano, projetada em 6,22% até setembro (data do dissídio) pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese), e aumento real de 17,68%. A categoria pretende negociar também que o piso para escriturário seja o salário mínimo calculado pelo Dieese (R$ 1.522,01); auxílio-refeição de R$ 14,58 (hoje 11,36) e cesta alimentação de R$ 250,00 (hoje 200,00). Além disso, os bancários querem que haja redução da jornada de trabalho para 5 horas diárias, ampliação do horário de atendimento à população e elaboração de plano de segurança para prevenção de assaltos e seqüestros. De acordo com o Sindicato dos Bancários do Estado de São Paulo, a categoria é composta por 370 mil bancários em todo o País.