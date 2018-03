Bancários esperam hoje nova oferta salarial

Hoje, ao meio dia, na Avenida Paulista, haverá um ato dos profissionais terceirizados de dois bancos. Funcionários da Fidellity, empresa terceirizada, eles pedem o cumprimento do acordo que prevê o aumento do valor do vale-alimentação, que deveria ter ocorrido em maio. Ontem, oitavo dia de greve dos bancários, quase 40 mil profissionais ainda estavam parados em todo o País, segundo o sindicato.

A quarta-feira também foi dia de negociação com o Banco do Brasil. A direção do banco apresentou proposta que prevê a contratação de 3 mil pessoas, a manutenção da regra da Participação nos Lucros e Resultados (PLR), a criação de um comitê de ética, eleito pelos bancários, para combater o assédio moral na instituição. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.