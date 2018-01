Bancários farão paralisações na próxima quinta-feira A Executiva Nacional dos Bancários decidiu realizar paralisações na próxima quinta-feira em todo o País. Vagner Freitas, presidente da Confederação Nacional dos Bancários (CNB-CUT), diz que a paralisação é uma forma de protesto pela falta de acordo na negociação salarial este ano. Os bancários querem a reposição da inflação no período de setembro de 2002 a agosto de 2003 em 18% e os representantes dos bancos oferecem 10%. Segundo Freitas, os bancários decidiram manter todas as quintas-feiras como o Dia Nacional de Lutas, com paralisações nas agências bancárias em todo o País. A próxima rodada de negociações ficou agendada para o dia 17 de setembro.