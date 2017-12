Bancários fazem assembléia para avaliar greve Bancários em greve estão na sede da entidade para uma assembléia que avaliará sobre a continuidade do movimento, que completa hoje 14º dia. A direção nacional afirma que o movimento continuará até a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) apresentar nova proposta. Amanhã, o Sindicato dos Bancários de São Paulo participa de uma reunião de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) junto com a Fenaban. Segundo Vagner Freitas, presidente da Confederação Nacional dos Bancários, o encontro deverá discutir apenas o atendimento nas agências. Em São Paulo, como nas outras 24 capitais onde há mobilização da categoria, a greve é parcial. A CNB diz que o movimento mobiliza hoje 200 mil bancários no País. A Fenaban, refuta o número, afirma que o movimento atinge apenas 5% dos trabalhadores no País, que chega a 405 mil bancários. Em São Paulo, a polícia deteve bancários que faziam piquete agência do Banco Real na avenida Paulista.