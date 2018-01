Bancários fazem hoje paralisações em várias cidades A Executiva Nacional dos Bancários marcou para hoje paralisação em agências bancárias em todo o País, no que eles chamam de Dia Nacional de Luta. Os bancários estão em campanha salarial e terão nova reunião com a Fenaban (Federação Nacional dos Bancos) no próximo dia 17. Os representantes dos bancos estão oferecendo reajuste de 10% e os bancários estão exigindo 21,58%, referente à reposição da inflação estimada de setembro de 2002 a agosto de 2003; mais resíduo inflacionário de 0,42% de setembro de 2001 a agosto de 2002 e 3,99% de produtividade. Serão realizadas assembléias em São Paulo, Rio e Brasília. Nos Estados do Pará e Amapá, a assembléia realizada em Belém decidiu pela paralisação, seguindo o calendário da Executiva Nacional dos Bancários. Em Porto Alegre, foram feitas assembléias públicas em frente às principais agências e aprovadas paralisações no dia 17, quando ocorre nova negociação com a Fenaban.